Руни о дубле Роналду Узбекистану: «Его критиковали, и он отреагировал — этого следовало ожидать. Криштиану хочет быть лучшим, он эгоист, но в то же время командный игрок»

Он хочет быть лучшим в своем деле, и он был таким всегда. Когда другие нападающие забивают, он хочет возглавить список бомбардиров. Такая реакция — именно то, чего от него можно ожидать. Он эгоист, потому что хочет быть лучшим, но в то же время он командный игрок.