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Руни о дубле Роналду Узбекистану: «Его критиковали, и он отреагировал — этого следовало ожидать. Криштиану хочет быть лучшим, он эгоист, но в то же время командный игрок»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни высказался о дубле Криштиану Роналду в ворота сборной Узбекистана на ЧМ-2026.

Во 2-м туре группового этапа сборная Португалии одержала победу со счетом 5:0. Роналду забил два мяча в 1-м тайме и был признан лучшим игроком встречи.

"На фоне других топ-игроков, забивающих на этом турнире, сделать дубль на чемпионате мира в 41 год — это невероятно. Его критиковали, и вот как он реагирует. Он делал это на протяжении всей карьеры.

Он хочет быть лучшим в своем деле, и он был таким всегда. Когда другие нападающие забивают, он хочет возглавить список бомбардиров. Такая реакция — именно то, чего от него можно ожидать. Он эгоист, потому что хочет быть лучшим, но в то же время он командный игрок.

Если посмотреть на Месси и Роналду, то для их возраста они творят просто невероятные вещи", — сказал Руни.