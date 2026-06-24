Глушенков о критике: «Когда про тебя говорят говно, оно возвращается бумерангом»

— Просто заиграл, почувствовав уверенность. Если помнишь, я еще давно говорил, что ему надо чуть-чуть освоиться. Ему нужна была свобода и уверенность. Хотя начинал вторую часть сезона в старте не он. Думаю, Сашу это заводило.