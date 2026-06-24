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Глушенков о критике: «Когда про тебя говорят говно, оно возвращается бумерангом»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Максим Глушенков рассказал, мотивирует ли его критика.

Источник: Спортс‘’

— Можешь объяснить преображение Александра Соболева?

— Просто заиграл, почувствовав уверенность. Если помнишь, я еще давно говорил, что ему надо чуть-чуть освоиться. Ему нужна была свобода и уверенность. Хотя начинал вторую часть сезона в старте не он. Думаю, Сашу это заводило.

— А не кажется, что ты, Дзюба и Соболев — одной крови? В смысле, что вы питаетесь хейтом, но равнодушны к нему.

— Наверное, так и есть. Но я не подпитываюсь хейтом. Просто, когда про тебя говорят говно, оно возвращается бумерангом, — сказал Глушенков.

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