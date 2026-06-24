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Месси о будущем: «Рано или поздно мое тело сдаст, но пока я получаю удовольствие. Просить Бога о еще одном ЧМ было бы чересчур»

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопросы о будущем.

Источник: Спортс‘’

— Вам исполняется 39. Как вам удается так долго поддерживать форму?

— На поле я думаю не о своем возрасте, а о удовольствии от игры в футбол, и физически я чувствую себя хорошо. Я полон решимости бороться за победы и выкладываться на полную, несмотря на возраст.

Вероятно, рано или поздно мое тело сдаст, но пока я получаю удовольствие. Я люблю играть, и я стараюсь всегда делать это максимально хорошо.

— Что было бы отличным подарком на день рождения?

— Я не могу просить у Бога большего. Он дал мне все в спорте, и единственное, о чем я могу просить, это здоровье для себя и своей семьи, а также возможность продолжать наслаждаться всеми этими моментами с этой командой, которая так долго приносила людям радость.

— Что насчет еще одного чемпионата мира?

— Честно говоря, просить Бога об этом было бы чересчур. Того, что он мне дал, более чем достаточно. Теперь мне остается только наслаждаться и попробовать еще раз [выиграть] с этой командой, которая всегда готовы соревноваться на самом высоком уровне, — сказал Месси.