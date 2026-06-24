Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Швейцария
:
Канада
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.05
П2
3.25
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Босния и Герцеговина
:
Катар
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.60
П2
8.00
Футбол. ЧМ-2026
25.06
Шотландия
:
Бразилия
Все коэффициенты
П1
11.00
X
5.80
П2
1.32
Футбол. ЧМ-2026
25.06
Марокко
:
Гаити
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.80
П2
19.75
Футбол. ЧМ-2026
25.06
Чехия
:
Мексика
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.95
П2
1.96
Футбол. ЧМ-2026
25.06
ЮАР
:
Южная Корея
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.12
П2
1.60

Черчесов о Роналду на ЧМ: «Не слишком ли много внимания журналисты уделяют негативу? Увидим, что может Португалия без него, когда он закончит. Не надо переоценивать молодых игроков»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов считают, что журналисты недооценивают влияние Криштиану Роналду на игру сборной Португалии на ЧМ-2026.

В матче 2-го тура групового этапа против сборной Узбекистана (5:0) Роналду отметился дублем и был признан лучшим игроком встречи.

"С интересом наблюдаю за сборной Португалии, видел рассуждения о поколениях в команде. СМИ могут применять разные эпитеты к игрокам — старый, молодой, хороший, плохой. Но на самом деле главные в этой истории — тренер, большой турнир и Роналду.

Криштиану провел весь отборочный турнир, забивает больше всех в клубе, физически готов. Не слишком ли много внимания журналисты уделяют негативным аспектам в игре Роналду? Когда Криштиану закончит в сборной, тогда и увидим, что они могут без него. Не надо недооценивать Роналду и переоценивать молодых игроков.

Роберто Мартинес — опытный тренер, знаком с ним лично. Поверьте мне, он не будет ставить кого-то в состав из-за имени. Если футболист находится на поле, значит, по мнению тренера, он может принести результат«, — сказал Черчесов в колонке для “СЭ”.