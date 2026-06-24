Черчесов о Роналду на ЧМ: «Не слишком ли много внимания журналисты уделяют негативу? Увидим, что может Португалия без него, когда он закончит. Не надо переоценивать молодых игроков»

Криштиану провел весь отборочный турнир, забивает больше всех в клубе, физически готов. Не слишком ли много внимания журналисты уделяют негативным аспектам в игре Роналду? Когда Криштиану закончит в сборной, тогда и увидим, что они могут без него. Не надо недооценивать Роналду и переоценивать молодых игроков.