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Гришин о Месси: «Ему не дадут отдых перед плей‑офф, Иордании он может забить и четыре гола. Фактор рекордов влияет»

Главный тренер «Банки» и экс-футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не получит отдых в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против команды Иордании.

— Дадут ли отдых Месси перед плей‑офф в матче с Иорданией?

— Сомневаюсь, что ему дадут отдыхать, потому что фактор рекордов влияет. Иордания слабая, Месси и четыре мяча им забить может. Кто бы что не говорил, Лео и Криштиану пишут историю, поэтому будут готовы играть каждый матч на этом ЧМ. Уверен, и Роналду выйдет в старте с Колумбией.

Хочется еще раз отметить, что Месси хоть и забил все пять мячей Аргентины на турнире, играет на команду, подстраивается под партнеров. Его подсознательно всегда ищут на поле, но второй гол Лео забивал после того, как он создал момент партнеру, который его не реализовал, — сказал Гришин.

Месси в первых двух турах чемпионата мира оформил хет‑трик в матче с Алжиром (3:0) и сделал дубль в игре со сборной Австрии (2:0).