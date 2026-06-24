Гришин о Месси: «Ему не дадут отдых перед плей‑офф, Иордании он может забить и четыре гола. Фактор рекордов влияет»

Хочется еще раз отметить, что Месси хоть и забил все пять мячей Аргентины на турнире, играет на команду, подстраивается под партнеров. Его подсознательно всегда ищут на поле, но второй гол Лео забивал после того, как он создал момент партнеру, который его не реализовал, — сказал Гришин.