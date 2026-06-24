Каннаваро о Роналду: «Я останавливал его много раз, но и он забивал много раз. Криштиану нельзя давать ни сантиметра — если ты это сделаешь, тебе конец»

41-летний нападающий сборной Португалии сделал дубль в матче с командой Узбекистана во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 (5:0).
«Роналду нельзя давать ни сантиметра, потому что если ты это сделаешь… тебе конец».
О том, мог бы он на пике своей карьеры остановить Роналду.
«Я останавливал его много раз, но он и забил много голов [в ворота моих команд]. Я давно закончил карьеру, а он продолжает играть. Я поздравляю его, он может играть еще несколько лет, так зачем останавливаться?» — сказал Каннаваро.