Швейцария сыграет в 1/16 финала ЧМ с 3-м местом из групп E/F/G/I/J, Канада встретится со второй командой в группе A

Команда Мурата Якина в первом раунде плей-офф сыграет со сборной, занявшей третье место в одной из следующих групп — E/F/G/I/J. На данный момент это Эквадор, Швеция, Бельгия, Сенегал и Алжир. Этим командам еще предстоит сыграть в 3-м туре группового этапа.