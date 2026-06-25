Швейцария сыграет в 1/16 финала ЧМ с 3-м местом из групп E/F/G/I/J, Канада встретится со второй командой в группе A

Команда Мурата Якина в первом раунде плей-офф сыграет со сборной, занявшей третье место в одной из следующих групп — E/F/G/I/J. На данный момент это Эквадор, Швеция, Бельгия, Сенегал и Алжир. Этим командам еще предстоит сыграть в 3-м туре группового этапа.
Второе место в группе В заняла Канада. Хозяева турнира в 1/16 финала сыграют со второй командой в группе A. Пока это Южная Корея.
Сборная Боснии и Герцеговины набрала 4 очка и заняла третье место с разницей мячей −1. Боснийцы окажутся в плей-офф, если попадут в восьмерку лучших из команд, занявших третье место в своих группах.
Катар, набравший один балл, вылетел с турнира.