Пирс Морган: «МЮ» был бы гораздо сильнее, если бы клуб сохранил Роналду и избавился от тен Хага. В раздевалке «Юнайтед», «Реала», «Юве» любили Криштиану, это командный игрок"

Пирс Морган: «Но вот интересный вопрос для тебя, Энди. Ты же фанат “Манчестер Юнайтед” до мозга костей, верно? У вас мог быть Роналду на острие атаки все последние четыре года, если бы тен Хаг не выжил его из клуба.
И, глядя на него вчера вечером, это же чистое мастерство завершения атак, так? Роналду практически не получал передач. Второй гол — это просто класс. Видно, как он смотрит на Фернандеша и говорит: «Протолкни мяч вперед». Фернандеш великолепно отдает пас — потрясающая голевая передача, а Роналду хладнокровно реализует момент.
Никто не убедит меня в том, что «Манчестер Юнайтед» не был бы несоизмеримо сильнее в последние четыре года, если бы клуб сохранил Роналду и тогда же избавился от тен Хага".
Радиоведущий Энди Голдштейн: «Думаю, есть причина, по которой после первого матча и того, как он себя вел, возникло ощущение, что его партнеры по команде не являются такими же большими поклонниками Роналду, как ты».
Морган: «Не согласен. Нет-нет. Честно говоря, я считаю, что ты совершенно ошибаешься».
Джейми О’Хара, экс-игрок «Тоттенхэма»: «Хорошо, тогда позволь спросить вот что. Почему, по-твоему, большинство футбольных болельщиков задавались вопросом, полезно ли для Португалии, чтобы он выходил в стартовом составе? Должна же быть какая-то причина, раз они об этом спрашивают. Хотя я слышал, что сами игроки действительно его любят».
Морган: "Обещаю тебе, клянусь своими детьми: вся эта история о том, что Роналду якобы непопулярен в раздевалках, — это, честно говоря, большой…
Его любили в Португалии, его любили в раздевалке «МЮ», его любили в раздевалке «Ювентуса», в раздевалке «Реала». Его любят и в раздевалке «Аль-Нассра» в Саудовской Аравии. Это командный игрок".