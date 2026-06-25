Морган о Роналду: «МЮ» был бы гораздо сильнее, если бы клуб сохранил его и избавился от тен Хага. В раздевалке «Юнайтед», «Реала», «Юве» любили Криштиану, это командный игрок&qu

Джейми О’Хара, экс-игрок «Тоттенхэма»: «Хорошо, тогда позволь спросить вот что. Почему, по-твоему, большинство футбольных болельщиков задавались вопросом, полезно ли для Португалии, чтобы он выходил в стартовом составе? Должна же быть какая-то причина, раз они об этом спрашивают. Хотя я слышал, что сами игроки действительно его любят».