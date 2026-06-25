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Тренер Канады Марш об 1:2 со Швейцарией: «Жалею, что не перешли на пять защитников и не закрылись. Разочарован, но мы добились, чего хотели — вышли в плей-офф»

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш высказался о поражении от Швейцарии (1:2) в 3-м туре ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Я знаю, что у нашей команды есть характер. Игроки готовы отдавать все в каждом эпизоде. Все дело в том, как мы справляемся с отдельными ключевыми моментами. В начале матча мы действовали слишком осторожно и недостаточно агрессивно. Но я предпочту сосредоточиться на положительных моментах и на том, как команда отреагировала на ситуацию.

В перерыве я думал о том, чтобы перейти на схему с пятью защитниками и закрыть игру. Сейчас жалею, что мы этого не сделали.

Мы просто хотели сохранить ту энергию, которая царит сейчас в Канаде. Именно поэтому поражение так разочаровывает — после одной большой победы крайне важно развить успех.

Я невероятно благодарен за ту поддержку и энергию, которые дает нам вся страна. Но теперь мы отправляемся в Лос-Анджелес, и мы по-прежнему хотим зажечь всю Канаду.

Мы добились, чего хотели — вышли в плей-офф. Альфонсо Дэвис должен быть готов сыграть", — сказал Марш.