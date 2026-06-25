Тренер Канады Марш об 1:2 со Швейцарией: «Жалею, что не перешли на пять защитников и не закрылись. Разочарован, но мы добились, чего хотели — вышли в плей-офф»

"Я знаю, что у нашей команды есть характер. Игроки готовы отдавать все в каждом эпизоде. Все дело в том, как мы справляемся с отдельными ключевыми моментами. В начале матча мы действовали слишком осторожно и недостаточно агрессивно. Но я предпочту сосредоточиться на положительных моментах и на том, как команда отреагировала на ситуацию.