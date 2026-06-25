Якин о 2:1 с Канадой и выходе в плей-офф ЧМ: «Швейцария немного усложнила себе жизнь, но сыграла хорошо. Мы справились, и это самое главное»

«Лука [Хакес] смог внести значительный вклад в атаку, особенно в начале матча, а также выигрывал единоборства. Перед перерывом был немного более слабый период, но впоследствии мы исправили это. Джибриль [Соу] также не раз помогал в центре и неизменно вносил вклад в атаку. Временами это срабатывало очень хорошо», — сказал Якин.