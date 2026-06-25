Якин о 2:1 с Канадой и выходе в плей-офф ЧМ: «Швейцария немного усложнила себе жизнь, но сыграла хорошо. Мы справились, и это самое главное»

Европейская команда вышла в плей-офф турнира с первого места в группе, набрав 7 очков.
"Мы немного усложнили себе жизнь. Но сегодня команда показала хорошую игру. Мы отлично начали второй тайм, забив два гола. Затем соперник раскрылся и выпустил атакующих игроков, что немного усложнило нам задачу.
Мы несколько беспечно потеряли контроль над мячом и дали соперникам надежду. Но, в конце концов, мы справились, и это самое главное. Теперь мы можем наслаждаться моментом, когда возглавляем таблицу.
Теперь нам нужно подождать и посмотреть, какой соперник нам достанется. При таких больших дистанциях два-три дня отдыха, безусловно, сейчас важны".
О правом фланге.
«Лука [Хакес] смог внести значительный вклад в атаку, особенно в начале матча, а также выигрывал единоборства. Перед перерывом был немного более слабый период, но впоследствии мы исправили это. Джибриль [Соу] также не раз помогал в центре и неизменно вносил вклад в атаку. Временами это срабатывало очень хорошо», — сказал Якин.