Винисиус поучаствовал во всех 5 голах Бразилии на ЧМ-2026. Вингер забил Шотландии

25-летний вингер открыл счет на 7-й минуте матча со сборной Шотландии после ошибки Скотта Маккенны в штрафной площади — Райан Роша перехватил пас защитника шотландцев, в результате чего мяч оказался у Винисиуса, который обыграл вратаря и поразил пустые ворота.
Ранее футболист «Реала» забил гол в игре с командой Марокко (1:1), а также отличился забитым мячом и результативной передачей в игре с Гаити (3:0). Отметим, что еще один гол в матче с Гаити Матеус Кунья забил с добивания после удара Винисиуса — последнему не засчитали ассист.
Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шотландия — Бразилия.