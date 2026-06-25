Винисиус поучаствовал во всех 5 голах Бразилии на ЧМ-2026. Вингер забил Шотландии

Ранее футболист «Реала» забил гол в игре с командой Марокко (1:1), а также отличился забитым мячом и результативной передачей в игре с Гаити (3:0). Отметим, что еще один гол в матче с Гаити Матеус Кунья забил с добивания после удара Винисиуса — последнему не засчитали ассист.