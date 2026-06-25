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Винисиус поучаствовал во всех 5 голах Бразилии на ЧМ-2026. Вингер забил Шотландии

Винисиус Жуниор поучаствовал во всех голах сборной Бразилии на ЧМ-2026.

25-летний вингер открыл счет на 7-й минуте матча со сборной Шотландии после ошибки Скотта Маккенны в штрафной площади — Райан Роша перехватил пас защитника шотландцев, в результате чего мяч оказался у Винисиуса, который обыграл вратаря и поразил пустые ворота.

Ранее футболист «Реала» забил гол в игре с командой Марокко (1:1), а также отличился забитым мячом и результативной передачей в игре с Гаити (3:0). Отметим, что еще один гол в матче с Гаити Матеус Кунья забил с добивания после удара Винисиуса — последнему не засчитали ассист.

Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шотландия — Бразилия.