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Лопетеги об 1:3 с Боснией: «Катар заслуживал большего. У нас было больше опасных моментов, но футбол не вознаградил нас. Надеемся, это не последний наш матч на ЧМ»

Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги высказался о поражении от Боснии и Герцеговины (1:3) в 2-м туре ЧМ-2026 и вылете с турнира.

Источник: Спортс‘’

Команда заняла последнее место в группе В, набрав одно очко.

"Ключевым моментом стало то, что соперник забил невероятный первый гол, а затем мы допустили две ошибки, которыми они воспользовались. Таков футбол на самом высоком уровне.

Но, на мой взгляд, мы очень многое сделали правильно, просто сегодня футбол не вознаградил нас за это. Мы заслуживали большего. Игроки продемонстрировали сильный характер, большое сердце, и даже в первом тайме у нас было достаточно моментов, чтобы сравнять счет.

Нам нужно прибавлять в игре с мячом. Сегодня, когда мы теряли мяч, мы становились более уязвимой командой. Я доволен и горжусь своими футболистами. У нас было больше по-настоящему опасных моментов, чем у соперника, но мы не сумели ими воспользоваться.

Этот опыт должен помочь молодым игрокам учиться и становиться сильнее в будущем. Никогда не знаешь, появится ли у тебя еще один шанс сыграть на чемпионате мира.

Посмотрим. Мы надеемся, что это был не наш последний матч", — сказал Лопетеги.