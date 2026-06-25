Лопетеги об 1:3 с Боснией: «Катар заслуживал большего. У нас было больше опасных моментов, но футбол не вознаградил нас. Надеемся, это не последний наш матч на ЧМ»

Нам нужно прибавлять в игре с мячом. Сегодня, когда мы теряли мяч, мы становились более уязвимой командой. Я доволен и горжусь своими футболистами. У нас было больше по-настоящему опасных моментов, чем у соперника, но мы не сумели ими воспользоваться.