У Винисиуса 8 (5+3) очков в 7 матчах на чемпионатах мира. Он первый игрок сборной Бразилии с 2002-го, забивший во всех матчах на групповом этапе

Сегодня вингер сборной Бразилии дважды поразил ворота Шотландии в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 (2:0, первый тайм). Ранее на этом турнире футболист «Реала» забил гол в игре с командой Марокко (1:1) и отличился забитым мячом и результативной передачей в матче с Гаити (3:0).