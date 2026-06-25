Беллингема не удалили за прикрытый рот в матче с Ганой, так как разговор с Айю проходил «не в конфронтационной манере»

Напомним, на 38-й минуте матча 2-го тура группового этапа Беллингем общался с ганским форвардом Джорданом Айю, прикрыв рот рукой. Гондурасский арбитр Саид Мартинес не зафиксировал со стороны футболиста «Реала» нарушения правил, несмотря на введение соответствующего правила.
Как сообщает ESPN со ссылкой на источники, англичанин избежал удаления в этом эпизоде, поскольку его разговор с Айю проходил «не в конфронтационной манере».
В Федерации Парагвая недовольны неудалением Беллингема за прикрытый рот при разговоре с Айю в матче Англия — Гана. Альмирон получил красную в схожем эпизоде игры с Турцией.