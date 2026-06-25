Пирс Морган: «Месси — хороший игрок, но не величайший. У Роналду значительно больше голов. Не обязательно выигрывать ЧМ, чтобы быть лучшим»

Морган: «Я считаю, что в свое время Джордж Бест был лучшим игроком своей эпохи. Хотя Пеле, безусловно, был сильнее него. Но вы же не скажете, раз Джордж Бест не выиграл чемпионат мира, значит мы не можем…».