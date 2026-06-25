«Это позор». Винисиус — судье после отмены гола в матче с Шотландией

Сборная Бразилии проводит матч с шотландцами в рамках 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 (3:0, второй тайм). Футболист «Реала» забил два мяча в этой игре — на 7-й минуте и на 3-й добавленной к первому тайму.