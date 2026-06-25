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«Это позор». Винисиус — судье после отмены гола в матче с Шотландией

Винисиуса Жуниора разозлила отмена гола в матче со сборной Шотландии.

Сборная Бразилии проводит матч с шотландцами в рамках 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 (3:0, второй тайм). Футболист «Реала» забил два мяча в этой игре — на 7-й минуте и на 3-й добавленной к первому тайму.

На 22-й минуте Винисиус забил еще один мяч, однако взятие ворот было отменено — судья Сесар Артуро Рамос посмотрел повтор эпизода на мониторе и счел, что бразилец нарушал правила на Джеке Хендри при отборе мяча.

Как только арбитр объявил о своем решении, Винисиус сказал ему: «Это позор».

Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.