Барбарес о 3:1 с Катаром: «Босния приехала на ЧМ в статусе аутсайдеров, но нам удалось совершить что-то большое. Все, что происходит — уже бонус для нас. Мы будем играть раскрепощенно&raqu

— Послушайте, не зря же я постоянно говорю, что это чемпионат мира и что напротив тебя всегда соперник, который обладает определенным качеством, который надеется и хочет тебя обыграть. Мы приехали сюда в статусе явных аутсайдеров, чтобы попытаться совершить что-то большое, и сейчас это у нас получилось.