Барбарес о 3:1 с Катаром: «Босния приехала на ЧМ в статусе аутсайдеров, но нам удалось совершить что-то большое. Все, что происходит — уже бонус для нас. Мы будем играть раскрепощенно&raqu

Боснийцы заняли третье место в группе В, набрав 4 очка.
— Болельщики ждали этой победы целых 12 лет. Ожидали ли вы, что матч получится настолько переменчивым по своему ритму? Победа пришла, но такой ли вы ее представляли или игра оказалась сложнее, чем ожидалось?
— Послушайте, не зря же я постоянно говорю, что это чемпионат мира и что напротив тебя всегда соперник, который обладает определенным качеством, который надеется и хочет тебя обыграть. Мы приехали сюда в статусе явных аутсайдеров, чтобы попытаться совершить что-то большое, и сейчас это у нас получилось.
Конечно, всегда есть вещи, которые можно обсуждать и анализировать. Если бы матч был совсем идеальным, тогда мы бы выиграли 4:0. Но и так все получилось фантастически.
— Охарактеризуйте Алайбеговича как игрока и человека?
— Ему только 18 лет, вы видите тот потенциал, которым он обладает, его качества, навыки и способности. Самое сложное — правильно сдерживать таких молодых игроков и выпускать их на поле в нужное время и в нужный момент.
Он дождался своего шанса. Конечно, для 18-летнего парня огромная нагрузка — оправдать все ожидания. Но именно поэтому я здесь: чтобы снять с него давление, которое наверняка будет только возрастать.
У нас очень много молодых футболистов — Эсмир (Байрактаревич — Спортс«“), Эрмин (Махмич — Спортс”»), Тарик (Мухаремович — Спортс«“), Дедич. И я действительно убежден, что эта сборная только начинает свой путь. А на следующих турнирах мы увидим ее настоящее лицо.
— Если заглянуть вперед, то в случае выхода дальше вы, вероятно, сыграете со сборной США…
— Давайте пока не будем строить предположения. Подождем, пока завершатся все матчи.
Могу лишь пообещать вам одно: все, что происходит сейчас, — уже бонус для нас. Мы будем играть раскрепощенно и постараемся создать проблемы любой команде, которая окажется нашим соперником. И, в конечном итоге, постараемся выиграть матч. Это наша цель, — сказал Барбарес.