Монтес, Цоуфал, 17-летний Мора — в составах Чехии и Мексики на матч ЧМ-2026

Начало — в 04:00 по московскому времени.
В стартовом составе сборной Чехии выйдут:
— вратарь: Матей Коварж;
— защита: Томаш Голеш, Ладислав Крейчи, Робин Гранач, Владимир Цоуфал, Давид Доудера;
— полузащита: Лукаш Черв, Михал Садилек;
— атака: Адам Гложек, Павел Шулц, Денис Вишински.
За Мексику сыграют:
— вратарь: Рауль Ранхель;
— защита: Хорхе Санчес, Сесар Монтес, Исраэль Рейес, Эдсон Альварес, Матео Чавес;
— полузащита: Луис Ромо, Хильберто Мора;
— атака: Хулиан Киньонес, Роберто Альварадо, Гильермо Мартинес.