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Монтес, Цоуфал, 17-летний Мора — в составах Чехии и Мексики на матч ЧМ-2026

Сборные Чехии и Мексики назвали стартовые составы на матч 3-го тура ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Начало — в 04:00 по московскому времени.

В стартовом составе сборной Чехии выйдут:

— вратарь: Матей Коварж;

— защита: Томаш Голеш, Ладислав Крейчи, Робин Гранач, Владимир Цоуфал, Давид Доудера;

— полузащита: Лукаш Черв, Михал Садилек;

— атака: Адам Гложек, Павел Шулц, Денис Вишински.

За Мексику сыграют:

— вратарь: Рауль Ранхель;

— защита: Хорхе Санчес, Сесар Монтес, Исраэль Рейес, Эдсон Альварес, Матео Чавес;

— полузащита: Луис Ромо, Хильберто Мора;

— атака: Хулиан Киньонес, Роберто Альварадо, Гильермо Мартинес.