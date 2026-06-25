Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Окон, Хван Ин Бом — в составах ЮАР и Южной Кореи на матч ЧМ-2026

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 04:00 по московскому времени.
За южноафриканскую команду сыграют:
— вратарь: Ронуэн Уильямс;
— защита: Мафоса Модиба, Мбекезели Мбокази, Кхулисо Мудау, Име Окон;
— полузащита: Таленте Мбата, Яя Ситоле;
— атака: Релебохиле Мофокенг, Эвиденс Макгопа, Освин Апполлис, Тапело Масеко.
В составе Южная Кореи выйдут:
— вратарь: Ким Сын Гю;
— защита: Ли Хан Бом, Ким Мин Чжэ, Ли Тэ Сок, Соль Ен У;
— полузащита: Ли Ки Хек, Хван Ин Бом, Пайк Сын Хо, Хван Хи Чхан, Ли Кан Ин;
— атака: О Хен Гю.