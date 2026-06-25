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Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Окон, Хван Ин Бом — в составах ЮАР и Южной Кореи на матч ЧМ-2026

Сборные ЮАР и Южной Кореи назвали стартовые составы на матч третьего тура ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 04:00 по московскому времени.

За южноафриканскую команду сыграют:

— вратарь: Ронуэн Уильямс;

— защита: Мафоса Модиба, Мбекезели Мбокази, Кхулисо Мудау, Име Окон;

— полузащита: Таленте Мбата, Яя Ситоле;

— атака: Релебохиле Мофокенг, Эвиденс Макгопа, Освин Апполлис, Тапело Масеко.

В составе Южная Кореи выйдут:

— вратарь: Ким Сын Гю;

— защита: Ли Хан Бом, Ким Мин Чжэ, Ли Тэ Сок, Соль Ен У;

— полузащита: Ли Ки Хек, Хван Ин Бом, Пайк Сын Хо, Хван Хи Чхан, Ли Кан Ин;

— атака: О Хен Гю.