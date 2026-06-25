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Сборная Бразилии в 1/16 финала ЧМ сыграет со 2-м местом группы F, Марокко — с победителем этого квартета

Стали известны потенциальные соперники сборных Бразилии и Марокко в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Южноамериканская и африканская команды вышли в плей-офф турнира, заняв 1-е и 2-е места в группе С соответственно.

На следующем этапе турнира бразильцы встретятся с командой, которая займет 2-е место в группе F (в данный момент это Япония), а марокканцы — с победителем группы F (сейчас в ней лидируют Нидерланды).

Сборная Шотландии, игравшая в одном квартете с Бразилией и Марокко, выйдет в плей-офф, если окажется в восьмерке лучших команд, занявших третье место в своих группах.

Команда Гаити заняла 4-ю строчку в группе и вылетела с турнира.

Таблицы всех групп ЧМ-2026 доступны здесь.