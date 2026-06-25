68 239 зрителей посетили матч Марокко и Гаити на ЧМ-2026. Это максимальная вместимость стадиона в Атланте

Игра прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. На матче был зафиксирован аншлаг.
Спортс«» провел текстовую онлайн-трансляцию матча Марокко — Гаити.
Жара от Гаити! Забили 2 Марокко за тайм, но все же не выстояли.
68 239 зрителей посетили матч третьего тура ЧМ-2026 между сборными Марокко и Гаити (4:2).
Игра прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. На матче был зафиксирован аншлаг.
Спортс«» провел текстовую онлайн-трансляцию матча Марокко — Гаити.
Жара от Гаити! Забили 2 Марокко за тайм, но все же не выстояли.