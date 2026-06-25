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Винисиус в 3-й раз подряд стал лучшим игроком в матче Бразилии на ЧМ-2026. У вингера «Реала» дубль в игре с Шотландией

Винисиус Жуниор стал лучшим игроком матча третьего тура ЧМ-2026 между сборными Шотландии и Бразилии (0:3).

Источник: Спортс‘’

25-летний вингер, представляющий «Реал», сделал дубль в первом тайме игры.

Также форвард нанес 10 ударов по воротам в общей сложности, выполнил 25 из 30 точных передач (83%), а также сделал 13 касаний мяча в чужой штрафной (больше всех среди двух команд).

Добавим, что Винисиус в третий раз подряд признан лучшим игроком в матче сборной Бразилии. Раньше он также получал приз после игр с Марокко (1:1) и Гаити (3:0).

Винисиус забил 4 гола и сделал 1 передачу в 3 матчах ЧМ-2026.

Винисиус — лучший игрок матча Бразилии с Марокко на ЧМ-2026. Вингер «Реала» забил гол.

Винисиус — лучший игрок матча Бразилии и Гаити. Вингер забил и сделал передачу.