Винисиус о матче с Шотландией: «Обещал Анчелотти, что забью головой. А он сказал, что это почти невозможно и что сделает мне подарок. Подождем»

Форвард «Реала» сделал дубль.
"Меня не волнует личная статистика, а волнует то, делаю ли я все возможное, чтобы помочь сборной.
Но я доволен своими голами. Забил даже головой — обещал это тренеру (Карло Анчелотти — Спортс«“). А он сказал, что это практически невозможно и что за это он сделает мне подарок. Что ж, подождем.
Самое важное — это победы, улучшение нашей игры. Речь идет о том, чтобы продолжать еще больше совершенствоваться для достижения следующей цели, потому что дальше плей-офф", — сказал Винисиус Жуниор в интервью SporTV.
Винисиус сделал Шотландию дублем! Бразилия в плей-офф ЧМ — с первого места.