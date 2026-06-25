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Винисиус о матче с Шотландией: «Обещал Анчелотти, что забью головой. А он сказал, что это почти невозможно и что сделает мне подарок. Подождем»

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился мыслями после победы над командой Шотландии (3:0) в матче третьего тура ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Форвард «Реала» сделал дубль.

"Меня не волнует личная статистика, а волнует то, делаю ли я все возможное, чтобы помочь сборной.

Но я доволен своими голами. Забил даже головой — обещал это тренеру (Карло Анчелотти — Спортс«“). А он сказал, что это практически невозможно и что за это он сделает мне подарок. Что ж, подождем.

Самое важное — это победы, улучшение нашей игры. Речь идет о том, чтобы продолжать еще больше совершенствоваться для достижения следующей цели, потому что дальше плей-офф", — сказал Винисиус Жуниор в интервью SporTV.

Винисиус сделал Шотландию дублем! Бразилия в плей-офф ЧМ — с первого места.