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«Каждый русский человек должен знать, о чем речь в “Трех сестрах”, “Чайке” и “Вишневом саде”. Сенников о литературе

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников высказался о русской литературе.

Источник: Спортс‘’

— Русская литература вам нравится больше зарубежной в целом?

— Однозначно. Особенно русская классическая литература. За тексты, за предложения, за слова, которые наши авторы подбирают.

Понятно, что Чехов мне нравится больше в театральных постановках. Но считаю, что каждый русский человек должен знать, о чем речь в «Трех сестрах», «Чайке» и «Вишневом саде». Хотя бы примерно.

И много произведений, которые надо знать. Понятно, что у Толстого мы все должны бы изучить «Войну и мир» и «Анну Каренину».

Но еще мне сильно нравится у него «Крейцерова соната». Одна знакомая актриса посоветовала прочитать в свое время.

Говорит: «Если девушка хочет узнать, познать любого мужчину, пусть прочитает “Крейцерову сонату”. Скорее всего, она узнает мужчин не с лучшей стороны!

Но я все равно с удовольствием прочитал. Я вообще люблю рекомендации. Часто как раз читаю, следуя им, — сказал Дмитрий Сенников.