Шилтон о ЧМ-2026: «Кейн в отличной форме, играет за Англию на всех позициях. Испания выглядит очень хорошо, у Франции есть отличные игроки, у Бразилии всегда фантастическая команда»

"Условия сыграют огромную роль. Первый матч мы, очевидно, провели на стадионе с кондиционером. Но, когда выходишь в настоящую жару, понимаешь, как это может выматывать. По крайней мере, во время матчей предусмотрены перерывы на воду, это поможет.
Думаю, Харри Кейн в отличной форме. Он выступает в Германии, и, кажется, это способствовало развитию его игры. Сейчас он играет на всех позициях на поле. Он играл в защите, блокируя удары, был в полузащите и, конечно же, забивал голы.
Думаю, Испания выглядит очень хорошо. У Франции тоже есть несколько действительно хороших игроков.
У Бразилии всегда будет фантастическая команда, судя по их прошлым результатам, но я мало что видел из выступлений этого состава.
Но многие команды значительно улучшили свою игру благодаря футболистам, которые побывали в Европе. Так что это может быть кто-то, кто всех удивит", — заявил Шилтон.