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Кюрасао — Кот-д’Ивуар. Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Сборная Кюрасао сыграет против команды Кот-д’Ивуара в матче третьего тура ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Игра пройдет на стадионе «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии.

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23:00 по московскому времени.

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