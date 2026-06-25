Кюрасао — Кот-д’Ивуар. Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Игра пройдет на стадионе «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии.
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23:00 по московскому времени.
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Сборная Кюрасао сыграет против команды Кот-д’Ивуара в матче третьего тура ЧМ-2026.
Игра пройдет на стадионе «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии.
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23:00 по московскому времени.
Календарь ЧМ-2026.
Таблицы ЧМ-2026.
Статистика ЧМ-2026.