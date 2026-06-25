Сборная ЮАР вышла в плей-офф ЧМ впервые в истории. Команда Броса забила 2 гола в 3 играх, начав турнир с 0:2 от Мексики

Команда тренера Уго Броса переиграла сборную Южной Кореи (1:0) в матче третьего тура ЧМ-2026.
Таким образом, ЮАР вышла в плей-офф со второго места в группе A, набрав четыре очка. В первом туре команда проиграла Мексике (0:2), во втором — сыграла вничью 1:1 c Чехией. Разница голов — 2:3.
Добавим, что сборная ЮАР стала седьмой африканской страной, вышедшей в плей-офф чемпионата мира. Нигерия и Марокко делали это трижды, по два раза — Сенегал, Гана, Камерун и Алжир.
До этого команда ЮАР трижды играла в групповой стадии чемпионатов мира (1998, 2002 и 2010 год), но не выходила в плей-офф турнира.