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Тренер ЮАР про 1:0 с Южной Кореей: «Забили и 20 минут под стук сердца ждали финального свистка. От матча с Канадой хотим получить удовольствие — может, выйдем в ⅛»

Главный тренер сборной ЮАР Уго Брос поделился эмоциями после победы над командой Южной Кореи в матче третьего тура ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Африканская сборная благодаря этой победе впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира.

"Мы провели очень хороший матч. Южной Корее было очень сложно найти свободное пространство. Мы хорошо оборонялись.

Мы забили гол, а затем 20 минут под стук сердца ждали финального свистка.

Первая игра на турнира сложилась для нас не очень хорошо, но после этого мы прибавляли и прибавляли.

Мы хотим получить удовольствие от следующего матча (ЮАР сыграет с Канадой в 1/16 финала — Спортс«“). И кто знает, что из этого выйдет? Может быть, мы сможем выйти и в ⅛ финала”, — заявил Уго Брос.

Сборная ЮАР вышла в плей-офф ЧМ впервые в истории. Команда Броса забила 2 гола в 3 играх, начав турнир с 0:2 от Мексики.