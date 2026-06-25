Очоа о Мексике в плей-офф: «Мы не удовлетворены достигнутым, сами ставим себе цели. Мы очень трудолюбивая команда, главное — сохранять спокойствие»

40-летний вратарь вышел на замену на 78-й минуте игры против Чехии (3:0) в 3-м туре ЧМ.
Мексиканцы набрали 9 очков и выиграли группу А, одержав победы в 3 турах и не пропустив ни одного гола.
"Я действительно считаю, что самое важное — это сохранять спокойствие. У команды есть такой настрой, а также скромность. Прежде всего, мы очень трудолюбивая команда.
Мы не удовлетворены тем, чего достигли на данный момент, и это потому, что мы сами ставим перед собой эти цели. Мы движемся шаг за шагом, матч за матчем.
Теперь самой важной для нас будет следующая игра, и мы надеемся подготовиться к ней наилучшим образом, чтобы показать хороший результат", — сказал Очоа.
40-летний Очоа вышел на поле в матче с Чехией на ЧМ-2026. Это 6-й ЧМ вратаря Мексики и 4-й, на котором он сыграл.