Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Чехия
0
:
Мексика
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
ЮАР
1
:
Южная Корея
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Шотландия
0
:
Бразилия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Марокко
4
:
Гаити
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Швейцария
2
:
Канада
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Босния и Герцеговина
3
:
Катар
1
П1
X
П2

Очоа о Мексике в плей-офф: «Мы не удовлетворены достигнутым, сами ставим себе цели. Мы очень трудолюбивая команда, главное — сохранять спокойствие»

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа высказался о результатах команды на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

40-летний вратарь вышел на замену на 78-й минуте игры против Чехии (3:0) в 3-м туре ЧМ.

Мексиканцы набрали 9 очков и выиграли группу А, одержав победы в 3 турах и не пропустив ни одного гола.

"Я действительно считаю, что самое важное — это сохранять спокойствие. У команды есть такой настрой, а также скромность. Прежде всего, мы очень трудолюбивая команда.

Мы не удовлетворены тем, чего достигли на данный момент, и это потому, что мы сами ставим перед собой эти цели. Мы движемся шаг за шагом, матч за матчем.

Теперь самой важной для нас будет следующая игра, и мы надеемся подготовиться к ней наилучшим образом, чтобы показать хороший результат", — сказал Очоа.

40-летний Очоа вышел на поле в матче с Чехией на ЧМ-2026. Это 6-й ЧМ вратаря Мексики и 4-й, на котором он сыграл.