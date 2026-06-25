Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Чехия
0
:
Мексика
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
ЮАР
1
:
Южная Корея
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Шотландия
0
:
Бразилия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Марокко
4
:
Гаити
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Швейцария
2
:
Канада
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Босния и Герцеговина
3
:
Катар
1
П1
X
П2

Ренато Аугусто о Неймаре: «Ему надо вернуть уверенность, но он хорошо двигается, находит пасы, его уважают соперники. После такой сложной травмы нужно время»

Экс-полузащитник сборной Бразилии Ренато Аугусто высказался о состоянии Неймара после травмы.

Источник: Спортс‘’

34-летний форвард бразильской команды вышел на поле на 76-й минуте матча с Шотландией в 3-м туре группового этапа турнира (3:0). Это первый матч игрока «Сантоса’в составе национальной команды с 18 октября 2023 года — тогда он принял участие в игре против Уругвая в квалификации ЧМ (0:2).

"Ему нужно время на восстановление, видно, что ему нужно вернуть уверенность. Такая травма требует времени.

Но видно, что он выше этого. Он находит пасы, хорошо двигается. Соперники уважают его.

Но проблема с икроножной мышцей сложнее, чем с задней поверхностью бедра", — отметил Аугусто.