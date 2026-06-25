Ренато Аугусто о Неймаре: «Ему надо вернуть уверенность, но он хорошо двигается, находит пасы, его уважают соперники. После такой сложной травмы нужно время»

34-летний форвард бразильской команды вышел на поле на 76-й минуте матча с Шотландией в 3-м туре группового этапа турнира (3:0). Это первый матч игрока «Сантоса’в составе национальной команды с 18 октября 2023 года — тогда он принял участие в игре против Уругвая в квалификации ЧМ (0:2).