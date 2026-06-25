Ренато Аугусто о Неймаре: «Ему надо вернуть уверенность, но он хорошо двигается, находит пасы, его уважают соперники. После такой сложной травмы нужно время»

34-летний форвард бразильской команды вышел на поле на 76-й минуте матча с Шотландией в 3-м туре группового этапа турнира (3:0). Это первый матч игрока «Сантоса’в составе национальной команды с 18 октября 2023 года — тогда он принял участие в игре против Уругвая в квалификации ЧМ (0:2).
"Ему нужно время на восстановление, видно, что ему нужно вернуть уверенность. Такая травма требует времени.
Но видно, что он выше этого. Он находит пасы, хорошо двигается. Соперники уважают его.
Но проблема с икроножной мышцей сложнее, чем с задней поверхностью бедра", — отметил Аугусто.