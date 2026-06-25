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Монтелла о критике: «Футболисты Турции заслужили больше уважения и любви. Статистика двух матчей нам кое-что говорит. Нам нужна поддержка болельщиков»

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла на пресс-конференции перед матчем третьего тура ЧМ-2026 против команды США попросил поддержки от болельщиков.

Источник: Спортс‘’

Турецкая сборная при любом результате предстоящей игры останется на четвертом месте в группе D.

"Видим, что наши игроки подверглись жесткой критике — и это повлияло на них. Нам нужно обратить внимание на психологический аспект.

Потому что, если посмотреть на игру наших футболистов до этого момента, то, думаю, они заслуживают большего уважения и любви.

Честно говоря, если посмотреть на статистику этих двух матчей, то она говорит нам кое-что еще. Мы сделали все, что могли, но, к сожалению, ничего не вышло.

Результаты не совсем соответствовали нашим ожиданиям, но, мы, пожалуй, достигли самых высоких статистических показателей с момента нашего прихода в команду, если говорить о футболе, который мы хотим показывать.

Мы всегда будем просить поддержки у наших болельщиков. Матч с США важен для нас, несмотря ни на что. Нам нужна поддержка болельщиков.

Футболисты могли бы получить немного больше поддержки в то время, когда столкнулись с такой резкой и несправедливой критикой.

Если посмотреть на последние несколько лет, то они добились больших успехов. Мы прошли этот путь благодаря им.

Поэтому я прошу поддержки наших болельщиков для футболистов при любых обстоятельствах", — сказал Винченцо Монтелла.