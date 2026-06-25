Тренер Чехии о вылете с ЧМ: «Нам нужно совершенствоваться, я вызову лучших игроков. Надеюсь поехать с командой на следующий чемпионат»

Хочу от всего сердца поблагодарить наших болельщиков за их огромную поддержку. Уже сам факт выхода на чемпионат мира был большим достижением для нашей команды, и они продемонстрировали это нам, даже здесь, во время этой не очень удачной кампании", — заявил Коубек.