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Тренер Чехии о вылете с ЧМ: «Нам нужно совершенствоваться, я вызову лучших игроков. Надеюсь поехать с командой на следующий чемпионат»

Главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек высказался о вылете с ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Чешская команда заняла четвертое место в группе A, набрав лишь одно очко в трех матчах при разнице голов 2:6. Сегодня чехи уступили Мексике (0:3) в 3-м туре чемпионата.

О результатах на турнире.

"Этот чемпионат мира показал, что нам нужно совершенствоваться и иметь больше конкурентоспособных спортсменов, которые умеют хорошо выступать на таком высоком уровне, как чемпионат мира. Я убежден, что после некоторых изменений мы улучшим свои результаты на следующих соревнованиях. Я вызову лучших игроков.

В нашей группе был явный фаворит — Мексика. Мы должны были сыграть лучше против Кореи и Южной Африки".

О том, останется ли он на посту тренера на ЧМ-2030.

"У меня есть контракт, и я не из тех, кто сдается. Я отработаю свой контракт и надеюсь поехать на новый чемпионат мира с Чехией.

Хочу от всего сердца поблагодарить наших болельщиков за их огромную поддержку. Уже сам факт выхода на чемпионат мира был большим достижением для нашей команды, и они продемонстрировали это нам, даже здесь, во время этой не очень удачной кампании", — заявил Коубек.