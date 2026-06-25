Тренер Чехии о вылете с ЧМ: «Нам нужно совершенствоваться, я вызову лучших игроков. Надеюсь поехать с командой на следующий чемпионат»

Чешская команда заняла четвертое место в группе A, набрав лишь одно очко в трех матчах при разнице голов 2:6. Сегодня чехи уступили Мексике (0:3) в 3-м туре чемпионата.
О результатах на турнире.
"Этот чемпионат мира показал, что нам нужно совершенствоваться и иметь больше конкурентоспособных спортсменов, которые умеют хорошо выступать на таком высоком уровне, как чемпионат мира. Я убежден, что после некоторых изменений мы улучшим свои результаты на следующих соревнованиях. Я вызову лучших игроков.
В нашей группе был явный фаворит — Мексика. Мы должны были сыграть лучше против Кореи и Южной Африки".
О том, останется ли он на посту тренера на ЧМ-2030.
"У меня есть контракт, и я не из тех, кто сдается. Я отработаю свой контракт и надеюсь поехать на новый чемпионат мира с Чехией.
Хочу от всего сердца поблагодарить наших болельщиков за их огромную поддержку. Уже сам факт выхода на чемпионат мира был большим достижением для нашей команды, и они продемонстрировали это нам, даже здесь, во время этой не очень удачной кампании", — заявил Коубек.