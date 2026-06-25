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Глушенков о Европе: «В большой клуб поехал бы, в средний — нет. Не люблю проигрывать. Зачем ехать туда, где я буду проигрывать или выигрывать только каждый четвертый матч?»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков рассказал, что согласился бы на переход только в большой европейский клуб.

Источник: Спортс‘’

Футболист выступает за петербургский клуб с 2024 года.

— Ты выиграл чемпионат, хорошо заработал. Куда в России стремиться еще?

— К следующим трофеям. Зачем останавливаться на одном? Есть еще Кубок, Суперкубок.

Что касается топ-5 лиг Европы, то в большой клуб я бы поехал. А в какой-то средний — нет.

Я не люблю проигрывать. Зачем мне ехать туда, где я буду проигрывать или выигрывать только каждый четвертый матч? — заявил 26-летний Максим Глушенков.

До 20 млн рублей в месяц вырастет зарплата Глушенкова в «Зените».

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