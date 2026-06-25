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Шалимов о ЧМ-2026: «Надо говорить, попала бы Россия туда вообще. В отборе на ЧМ-2006 мы не прошли Словакию, на 2010-й — Словению, это достаточно средние команды»

Экс-полузащитник сборной России Игорь Шалимов оценил гипотетические перспективы национальной команде на чемпионате мира 2026 года.

Источник: Спортс‘’

«Популярна тема “как бы наша сборная выступила на этом ЧМ” — я бы не говорил вообще о результате. Надо говорить о том, попала бы наша команда вообще на этот чемпионат — ведь не прошли отбор Италия, Дания, Венгрия, Украина, крепкие европейские сборные.

Вспомните отборы к ЧМ — на турнир 2006-го мы не прошли Словакию, на 2010-й — Словению. Это достаточно средние европейские команды, с которыми наша команда не справилась. Это не Хорватия, которая оказалась выше нас в отборе к турниру 2022 года, на котором эта команда играла в полуфинале. Но, думаю, что к ЧМ, на котором будут участвовать 64 команды, мы отберемся", — сказал Шалимов.

Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года.