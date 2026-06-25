Фердинанд о составе Англии: «После игры с Хорватией Тухель был гением, а после Ганы — выбрал не тех игроков ?. У нас 4 очка, расслабьтесь и поддержите команду и тренера»

Фердинанд репостнул выпуск Sky Sports, в котором журналист Каве Солекол рассуждает о том, что не вызванные на чемпионат Коул Палмер, Трент Александер-Арнолд, Морган Гиббс-Уайт другие футболисты могли бы улучшить игру команды против Ганы.