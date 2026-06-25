Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Чехия
0
:
Мексика
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
ЮАР
1
:
Южная Корея
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Шотландия
0
:
Бразилия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Марокко
4
:
Гаити
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Швейцария
2
:
Канада
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Босния и Герцеговина
3
:
Катар
1
П1
X
П2

Фердинанд о составе Англии: «После игры с Хорватией Тухель был гением, а после Ганы — выбрал не тех игроков ?. У нас 4 очка, расслабьтесь и поддержите команду и тренера»

Экс-защитник сборной Англии Рио Фердинанд отреагировал на разговоры по поводу состава национальной команды на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Фердинанд репостнул выпуск Sky Sports, в котором журналист Каве Солекол рассуждает о том, что не вызванные на чемпионат Коул Палмер, Трент Александер-Арнолд, Морган Гиббс-Уайт другие футболисты могли бы улучшить игру команды против Ганы.

Англия сыграла с Ганой вничью (0:0) во 2-м туре ЧМ. До этого команда Томаса Тухеля победила Хорватию (4:2).

"Опять начинается…

После игры с Хорватией Тухель был гением, а после игры с Ганой — он выбрал не тех игроков ??.

У нас 4 очка — просто расслабьтесь и поддержите команду и тренера, ради всего святого!" — написал Фердинанд в своем аккаунте в X.