Фердинанд о составе Англии: «После игры с Хорватией Тухель был гением, а после Ганы — выбрал не тех игроков ?. У нас 4 очка, расслабьтесь и поддержите команду и тренера»

Фердинанд репостнул выпуск Sky Sports, в котором журналист Каве Солекол рассуждает о том, что не вызванные на чемпионат Коул Палмер, Трент Александер-Арнолд, Морган Гиббс-Уайт другие футболисты могли бы улучшить игру команды против Ганы.
Англия сыграла с Ганой вничью (0:0) во 2-м туре ЧМ. До этого команда Томаса Тухеля победила Хорватию (4:2).
"Опять начинается…
После игры с Хорватией Тухель был гением, а после игры с Ганой — он выбрал не тех игроков ??.
У нас 4 очка — просто расслабьтесь и поддержите команду и тренера, ради всего святого!" — написал Фердинанд в своем аккаунте в X.