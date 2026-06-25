Кукурелья о трансфере в «Реал»: «Это большой вызов, звонок от Моуринью — повод для гордости. Энцо поздравил меня, надеюсь, он тоже придет этим летом»

О трансфере в мадридский клуб.
«Когда тебе звонит такой тренер, как Моуринью, это повод для гордости. Он написал мне, а потом позвонил. Для него очень важно, что он звонит и рассказывает о своих планах. Я с нетерпением жду начала работы с ним. Я в отличной форме и очень жду возможности играть за “Реал Мадрид”.
О том, что понимает, что значит играть за «сливочных».
«Это большой вызов. Все игроки в “Реале” хороши. Влиться в команду непросто. Нужно выкладываться на 100% в каждом матче. Каждая команда хочет тебя обыграть.
О возможном переходе Энцо Фернандеса.
«Он отличный игрок и мой друг. Он поздравил меня с подписанием контракта. Надеюсь, это произойдет. Я был бы очень рад. Мы были очень счастливы в “Челси”, и возможность подписать контракты с “Реалом” в одно лето… Надеюсь, ему повезет, и он станет игроком “Реала”, — заявил Кукурелья.