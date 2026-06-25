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Кукурелья о трансфере в «Реал»: «Это большой вызов, звонок от Моуринью — повод для гордости. Энцо поздравил меня, надеюсь, он тоже придет этим летом»

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья рассказал, что звонок от Жозе Моуринью стал одним из факторов, повлиявших на его решение перейти в «Реал» из «Челси».

Источник: Спортс‘’

О трансфере в мадридский клуб.

«Когда тебе звонит такой тренер, как Моуринью, это повод для гордости. Он написал мне, а потом позвонил. Для него очень важно, что он звонит и рассказывает о своих планах. Я с нетерпением жду начала работы с ним. Я в отличной форме и очень жду возможности играть за “Реал Мадрид”.

О том, что понимает, что значит играть за «сливочных».

«Это большой вызов. Все игроки в “Реале” хороши. Влиться в команду непросто. Нужно выкладываться на 100% в каждом матче. Каждая команда хочет тебя обыграть.

О возможном переходе Энцо Фернандеса.

«Он отличный игрок и мой друг. Он поздравил меня с подписанием контракта. Надеюсь, это произойдет. Я был бы очень рад. Мы были очень счастливы в “Челси”, и возможность подписать контракты с “Реалом” в одно лето… Надеюсь, ему повезет, и он станет игроком “Реала”, — заявил Кукурелья.