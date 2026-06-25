Кукурелья о трансфере в «Реал»: «Это большой вызов, звонок от Моуринью — повод для гордости. Энцо поздравил меня, надеюсь, он тоже придет этим летом»

«Когда тебе звонит такой тренер, как Моуринью, это повод для гордости. Он написал мне, а потом позвонил. Для него очень важно, что он звонит и рассказывает о своих планах. Я с нетерпением жду начала работы с ним. Я в отличной форме и очень жду возможности играть за “Реал Мадрид”.