Каррагер об отсутствии Палмера в составе Англии: «Против Ганы нужен был фокусник. Тухель мог бы возразить, что о Коуле никто не упоминал после Хорватии — это правда»

Это правда, но тактические преимущества, которые были очевидны в первой игре, во многом были связаны с соперником, который стремился доминировать во владении мячом — соперник, который больше подходил для реализации плана Тухеля по игре в стиле АПЛ. Англия могла демонстрировать высокую энергичность, чтобы отбирать мяч и быстро атаковать.