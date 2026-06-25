Филатов о том, чего ждет от «Локо» в новом сезоне: «Первого места. Почему нет, будем играть этим составом»

По итогам прошлого сезона железнодорожники стали бронзовыми призерами чемпионата России.
— Чего ждете от «Локомотива» в новом сезоне? Реально ли с таким составом бороться за чемпионство?
— Первого места. Почему нет, будем играть таким составом, значит.
— Какое мнение о переходе Георгия Джикии?
— Я его не видел и не слышал 100 лет, поэтому нет мнения. Не знаю, что он сейчас из себя представляет, поэтому ничего комментировать не могу, — сказал Филатов.
«Локомотив» вчера объявил о трансфере 32-летнего защитника по контракту на год. Джикия — воспитанник «Локомотива». Он был в системе железнодорожников с 2003 по 2013 год, но не играл за основную команду.