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Филатов о том, чего ждет от «Локо» в новом сезоне: «Первого места. Почему нет, будем играть этим составом»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов заявил, что ждет чемпионства от команды в новом сезоне.

Источник: Спортс‘’

По итогам прошлого сезона железнодорожники стали бронзовыми призерами чемпионата России.

— Чего ждете от «Локомотива» в новом сезоне? Реально ли с таким составом бороться за чемпионство?

— Первого места. Почему нет, будем играть таким составом, значит.

— Какое мнение о переходе Георгия Джикии?

— Я его не видел и не слышал 100 лет, поэтому нет мнения. Не знаю, что он сейчас из себя представляет, поэтому ничего комментировать не могу, — сказал Филатов.

«Локомотив» вчера объявил о трансфере 32-летнего защитника по контракту на год. Джикия — воспитанник «Локомотива». Он был в системе железнодорожников с 2003 по 2013 год, но не играл за основную команду.