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Клопп о Месси: «Люди говорят: “Он ходит пешком”. А я говорю: “Он изучает поле”. Лео знает: сейчас я здесь, сейчас справа, сейчас в центре. Он в нужном месте в решающий момент

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями после наблюдения за Лионелем Месси в матче ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Австрии (2:0).

Источник: Спортс‘’

"Я наблюдал за Месси, и когда смотришь его игру и видишь, что он пробежал восемь километров, то думаешь: мы нашли оптимальную дистанцию.

Восемь километров — это потому что он оказывается в нужном месте в решающий момент. Так могут не все футболисты.

Наблюдать за Лео — это невероятно, просто потрясающе.

Люди говорят: «Он ходит пешком». А я говорю: «Он изучает поле».

Я так часто смотрел на него, даже когда мяч был где-то в другом месте. Просто хотел понять, что он делает. Думаю, он измеряет расстояния на поле. Он точно знает: сейчас я здесь, сейчас я займу позицию справа, сейчас я в центре.

Матч против Австрии долгое время проходил не в его стиле. Однако он забил первый гол, потому что мог. Он забил второй гол, потому что захотел. И не реализовал пенальти. А это значит, что после двух игр у него могло быть шесть голов.

Златан Ибрагимович сказал, что у Месси пять голов на одном чемпионате мира, а у него самого — ноль на двух. Невероятно, что нам посчастливилось увидеть это поколение. Это особенное событие.

Когда мы ненадолго встретились на бровке поля, и Месси любезно поприветствовал нас, я, даже в свои 59 лет, понял, насколько это особенное чувство. Это было особенное событие.

Я также был рад увидеть своего бывшего игрока Алексиса Мак Аллистера и немного пообщаться с ним. Но потом появился Месси. А это уже совсем другое дело", — сказал Юрген Клопп.