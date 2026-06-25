Кубарси о финале ЧМ против Месси: «Это было бы воплощением мечты. Он всегда был кумиром моей семьи, поддерживающей “Барсу”

Форвард сборной Аргентины, представляющий «Интер Майами», в прошлом выступал за «блауграну».
— Было бы мечтой сыграть в финале против Месси?
— Это была бы мечта, особенно потому, что это означало бы, что я выступаю в финале чемпионата мира. Это был бы шанс выиграть. Если бы это был матч против Месси, это было бы воплощение детской мечты.
— Лео твой кумир?
— Да. Вся моя семья поддерживала «Барсу», и с тех пор, как я был маленьким, он всегда был нашим кумиром и примером, и я очень хочу с ним познакомиться.
— Несмотря на Месси, вы думаете, что сможете победить?
— Это ясная цель, которую держите в уме, и мы идем к ней, — сказал Кубарси.