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Кубарси о финале ЧМ против Месси: «Это было бы воплощением мечты. Он всегда был кумиром моей семьи, поддерживающей “Барсу”

Защитник сборной Испании и «Барселоны» Пау Кубарси мечтает сыграть против Лионеля Месси в финале ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Форвард сборной Аргентины, представляющий «Интер Майами», в прошлом выступал за «блауграну».

— Было бы мечтой сыграть в финале против Месси?

— Это была бы мечта, особенно потому, что это означало бы, что я выступаю в финале чемпионата мира. Это был бы шанс выиграть. Если бы это был матч против Месси, это было бы воплощение детской мечты.

— Лео твой кумир?

— Да. Вся моя семья поддерживала «Барсу», и с тех пор, как я был маленьким, он всегда был нашим кумиром и примером, и я очень хочу с ним познакомиться.

— Несмотря на Месси, вы думаете, что сможете победить?

— Это ясная цель, которую держите в уме, и мы идем к ней, — сказал Кубарси.