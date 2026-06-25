Мостовой о будущем Дзюбы: «Кто больше даст, туда и пойдет — золотое время. В РПЛ можно и Игнашевича вернуть, и он будет одним из лучших защитников»

"Абсолютно спокойно надо относиться к тому, что Дзюба еще без клуба. Сейчас золотое время, можно делать все, что хочешь. А чем отличается золотое время? Ты можешь командовать деньгами. Сейчас он свободный агент, кто больше даст, туда и пойдет. Дзюба подойдет любой команде второй половины турнирной таблицы. Команды из первой пятерки тоже могут взять, если захотят.