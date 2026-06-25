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Мостовой о будущем Дзюбы: «Кто больше даст, туда и пойдет — золотое время. В РПЛ можно и Игнашевича вернуть, и он будет одним из лучших защитников»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой порассуждал о будущем Артема Дзюбы.

Источник: Спортс‘’

37-летний нападающий находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона».

"Абсолютно спокойно надо относиться к тому, что Дзюба еще без клуба. Сейчас золотое время, можно делать все, что хочешь. А чем отличается золотое время? Ты можешь командовать деньгами. Сейчас он свободный агент, кто больше даст, туда и пойдет. Дзюба подойдет любой команде второй половины турнирной таблицы. Команды из первой пятерки тоже могут взять, если захотят.

Что касается его формы, то в нашем чемпионате можно и Сергея Игнашевича вернуть, и он будет одним из лучших защитников", — сказал Мостовой.