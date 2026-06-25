Роналду в шутку предложил снять очки во время досмотра его сумки перед вылетом на матч с Колумбией

Игра состоится 28 июня.
Во время досмотра перед вылетом сотрудники службы безопасности попросили Роналду показать его сумки.
Когда они начали проверять его багаж, Роналду в шутку начал снимать очки.
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в шутку хотел снять очки во время досмотра перед вылетом на матч ЧМ-2026 против Колумбии.
Игра состоится 28 июня.
Во время досмотра перед вылетом сотрудники службы безопасности попросили Роналду показать его сумки.
Когда они начали проверять его багаж, Роналду в шутку начал снимать очки.