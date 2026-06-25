Журналист Балаге: «Скалони понимает, что нужно не вписывать Месси в идею, а выстраивать идею вокруг него. Когда Лео рядом, побеждать легче. Партнеры им восхищаются»

Девять голов в его последних двенадцати матчах на чемпионате мира. И его партнеры по команде, как и в 10-летнем возрасте, продолжают искать его. Потому что, когда он рядом, побеждать становится легче, и потому что они восхищаются им за это и за то, что он продвигает свою профессию на такой уровень, который никто и представить себе не мог.