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Журналист Балаге: «Скалони понимает, что нужно не вписывать Месси в идею, а выстраивать идею вокруг него. Когда Лео рядом, побеждать легче. Партнеры им восхищаются»

Журналист Гильем Балаге высказался о том, как следует встраивать Лионеля Месси в игровую модель.

В двух матчах на чемпионате мира-2026 форвард сборной Аргентины забил 5 голов.

"Месси начинал как лучший игрок в своей команде. И как лучший игрок в любой другой команде. Когда ему было 10−11 лет, лет тренеры убирали центральных нападающих, потому что они вставали у него на пути. Команды формировались с учетом его сильных сторон. Партнеры по команде отдавали ему мяч, потому что он помогал им побеждать. Они стали его друзьями, потому что восхищались им.

Потом он вырос. И по пути он встретил игроков, которые его не знали. У некоторых были свои истории, свои страхи, а в некоторых случаях и непомерное самомнение. Его не всегда уважали. Команды не всегда играли на него. Он не всегда получал мяч в тех местах, где мог что-то изменить. Пока не появился Скалони.

Снова появился тренер, который понимает, что когда у вас есть Месси, задача состоит не в том, чтобы вписать его в идею, а в том, чтобы выстроить идею вокруг него. Он снова стал лучшим игроком в своей команде. Он снова стал лучшим игроком среди всех команд.

Девять голов в его последних двенадцати матчах на чемпионате мира. И его партнеры по команде, как и в 10-летнем возрасте, продолжают искать его. Потому что, когда он рядом, побеждать становится легче, и потому что они восхищаются им за это и за то, что он продвигает свою профессию на такой уровень, который никто и представить себе не мог.

Некоторые истории возвращаются к началу. Как песни, которые после всех куплетов возвращаются к припеву", — написал Балаге.