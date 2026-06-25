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Дзюба станцевал под песню «Экспонат» певицы Mia Boyka. Ролик набрал 1 млн просмотров за сутки

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба станцевал под песню «Экспонат» певицы Mia Boyka.

Ведущая российской ММА-лиги ACA Александра Еличева опубликовала видео с Дзюбой.

«Можете закрывать этот тренд, лучше уже не будет», — написала Еличева.

Ролик набрал 1 млн просмотров за сутки.

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