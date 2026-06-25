Дзюба станцевал под песню «Экспонат» певицы Mia Boyka. Ролик набрал 1 млн просмотров за сутки

Ведущая российской ММА-лиги ACA Александра Еличева опубликовала видео с Дзюбой.
«Можете закрывать этот тренд, лучше уже не будет», — написала Еличева.
Ролик набрал 1 млн просмотров за сутки.
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