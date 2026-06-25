Упамекано о Месси: «Играя против него, осознаешь, что футбол — это не теннис, не игра один на один — нужно защищаться всей командой. Он очень быстро работает с мячом и двигается по в

Когда мы противостояли Месси в финале чемпионата мира, я старался вынудить его вступить в силовую борьбу, а не пытаться предугадывать его действия, потому что сложно предугадывать действия игроков, которые мыслят так быстро. Поэтому я старался держаться рядом с ним, чтобы ограничить его пространство, хотя это было очень сложно, потому что он часто смещается и невероятно быстро работает с мячом.