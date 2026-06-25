Упамекано о Месси: «Играя против него, осознаешь, что футбол — это не теннис, не игра один на один — нужно защищаться всей командой. Он очень быстро работает с мячом и двигается по в

"Месси — именно тот игрок, против которого нужно защищаться всей командой. Играя против него, осознаешь, что футбол — это не теннис, не игра один на один. Здесь важнее то, как вы перестраиваетесь, как взаимодействуете с партнерами по команде, с полузащитниками, кто кого держит.
Защищаться против него тем сложнее, что он перемещается по всему полю. Люди говорят, что он «десятка», но он может быть и «девяткой», и играть на фланге, и даже играть на позиции «шестерки». Он немного похож на Харри Кейна из «Баварии», который опускается глубоко и пасует, как квотербек.
Когда мы противостояли Месси в финале чемпионата мира, я старался вынудить его вступить в силовую борьбу, а не пытаться предугадывать его действия, потому что сложно предугадывать действия игроков, которые мыслят так быстро. Поэтому я старался держаться рядом с ним, чтобы ограничить его пространство, хотя это было очень сложно, потому что он часто смещается и невероятно быстро работает с мячом.
После этого, если мне придется оказаться один в один с Месси или любым другим нападающим, меня это не испугает. Этому я научился у Ральфа Рангника, когда играл в системе «Ред Булла». Мы обязаны уметь защищаться один в один", — сказал Упамекано.