Чавес с оценкой 8.3 по Индексу ГОЛа — лучший игрок матча Чехия — Мексика

Латераль АЗ Матео Чавес удостоился самой высокой оценки по Индексу ГОЛа по итогам матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира Чехия — Мексика (0:3). Защитник, забивший победный гол, получил оценку 8.3.
Сборная Чехии.
Вратарь: Матей Коварж (5.6).
Оборона: Ладислав Крейчи (5.5), Робин Гранач (5.3), Томаш Голеш (5.7), Владимир Цоуфал (6.3).
Полузащита: Лукаш Черв (6.8), Михал Садилек (7.0), Давид Доудера (6.8), Павел Шулц (6.0), Денис Вишински (6.3).
Нападение: Адам Гложек (6.9).
Футболисты, выходившие на замену: Лукаш Провод (5.8), Томаш Соучек (5.8), Патрик Шик (5.8).
Сборная Мексики.
Вратарь: Рауль Ранхель (6.4).
Оборона: Матео Чавес (8.3), Исраэль Рейес (6.8), Сесар Монтес (6.8), Хорхе Санчес (8.0).
Полузащита: Луис Ромо (7.3), Эдсон Альварес (6.8), Хильберто Мора (6.4).
Нападение: Хулиан Киньонес (6.9), Гильермо Мартинес (6.1), Роберто Альварадо (7.9).
Футболисты, выходившие на замену: Гильермо Очоа (5.9), Хесус Гальярдо (6.1), Альваро Фидальго (7.4), Обед Варгас (6.2), Сантьяго Хименес (6.2).
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