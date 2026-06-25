Мудау с оценкой 7.7 по Индексу ГОЛа — лучший игрок матча ЮАР — Южная Корея

Сборная ЮАР.
Вратарь: Ронуэн Уильямс (6.9).
Оборона: Мафоса Модиба (7.1), Мбекезели Мбокази (7.5), Име Окон (6.9), Кхулисо Мудау (7.7).
Полузащита: Яя Ситоле (7.1), Таленте Мбата (6.6), Освин Апполлис (6.5), Тапело Масеко (7.5), Релебохиле Мофокенг (6.8).
Нападение: Эвиденс Макгопа (6.3).
Футболисты, выходившие на замену: Джейден Адамс (6.2), Тшепанг Мореми (7.3), Икраам Райнерс (6.0).
Сборная Южной Кореи.
Вратарь: Ким Сын Гю (6.7).
Оборона: Ли Ки Хек (7.4), Ким Мин Чжэ (6.7), Ли Хан Бом (6.8), Соль Ен У (7.1), Ли Тэ Сок (6.9).
Полузащита: Пайк Сын Хо (6.1), Хван Ин Бом (6.7), Ли Кан Ин (6.6).
Нападение: О Хен Гю (6.0), Хван Хи Чхан (6.3).
Футболисты, выходившие на замену: Пак Джин Сеоб (6.7), Йенс Кастроп (6.3), Ким Чжин Гю (6.4), Сон Хын Мин (6.3), Чжо Гю Сон (5.7).
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