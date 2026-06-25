Мостовой о Батракове: «Может провести всю карьеру в РПЛ и заработать больше, чем в Европе. Российские игроки в этом смысле избалованы, “ПСЖ” помахал ручкой и переключился на другого»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о зарплатах российских игроков. «Слишком много говорили о Батракове и “ПСЖ”. Кто-то даже преподносил это как уже состоявшийся факт. Послушайте, это “ПСЖ” — у них там под двадцать таких Батраковых в трансферных списках. Понятно, что в этот клуб так просто не попасть. Батраков потенциально мог бы там играть, но, опять же, сейчас такие запросы у игроков.