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Мостовой о Батракове: «Может провести всю карьеру в РПЛ и заработать больше, чем в Европе. Российские игроки в этом смысле избалованы, “ПСЖ” помахал ручкой и переключился на другого»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о зарплатах российских игроков. «Слишком много говорили о Батракове и “ПСЖ”. Кто-то даже преподносил это как уже состоявшийся факт. Послушайте, это “ПСЖ” — у них там под двадцать таких Батраковых в трансферных списках.

Источник: Спортс‘’

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о зарплатах российских игроков. «Слишком много говорили о Батракове и “ПСЖ”. Кто-то даже преподносил это как уже состоявшийся факт. Послушайте, это “ПСЖ” — у них там под двадцать таких Батраковых в трансферных списках. Понятно, что в этот клуб так просто не попасть. Батраков потенциально мог бы там играть, но, опять же, сейчас такие запросы у игроков.

Может, интерес и был, но агенты столько денег запросили за трансфер, что в «ПСЖ» помахали ручкой и переключились на другого игрока. Сейчас балом правят деньги. Российские футболисты в этом смысле слишком избалованы. У нас такого не было.

Тот же Батраков может провести всю карьеру в РПЛ и заработать больше, чем в Европе", — сказал Мостовой.