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Агент Лепсая о шансах «Зенита» продать Энриеке после ЧМ: «Такие же маленькие, как и были. Большие клубы ведут игроков давно, один турнир их позицию не меняет»

Футбольный агент Теймураз Лепсая сомневается, что «Зенит» сможет выгодно продать Луиса Энрике после ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Вингер сине-бело-голубых сыграл 29 минут за сборную Бразилии в стартовом матче турнира с Марокко (1:1), а затем остался в запасе в матчах с Гаити (3:0) и Шотландией (3:0).

— Вас не удивляет, что главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти держит Энрике на лавке?

— Конечно, нет! Сборной Бразилии можно собрать четыре состава, плюс-минус одинаковых. У них страшная конкуренция, поэтому меня это не удивляет.

— У «Зенита» шансов его выгодно продать все меньше?

— Я думаю, столько же. Только большие клубы, которые могут себе позволить трансферы, не делают импульсивные покупки как в супермаркете, когда вы пришли за одним продуктом, а на кассе купили жвачку. Они ведут футболистов давно. И один успешный или неуспешный турнир их позицию не меняет. Поэтому шансы такие же маленькие, какие были.

— Ждете ли Энрике на поле в плей-офф?

— Я ничего не ожидаю. Чемпионат мира расширили, матчей слишком много — уже поднадоело, — сказал Лепсая.