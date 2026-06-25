Агент Лепсая о шансах «Зенита» продать Энриеке после ЧМ: «Такие же маленькие, как и были. Большие клубы ведут игроков давно, один турнир их позицию не меняет»

— Я думаю, столько же. Только большие клубы, которые могут себе позволить трансферы, не делают импульсивные покупки как в супермаркете, когда вы пришли за одним продуктом, а на кассе купили жвачку. Они ведут футболистов давно. И один успешный или неуспешный турнир их позицию не меняет. Поэтому шансы такие же маленькие, какие были.